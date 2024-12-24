المطران سفر افتتح "Christmas Night" من إعداد شبيبة مار جرجس- زحلة

افتتح راعي أبرشية زحلة والبقاع للسّريان الأرثودكس المطران مار يوستينوس بولس سفر "Christmas Night" الّتي أعدّت لها شبيبة مار جرجس أمام كنيسة مار جرجس- ساحة الميدان، بحضور رسمي وشعبي حيث حضر الافتتاح إلى جانب أبناء الأبرشية كل من سيادة المطران إبراهيم إبراهيم الأب جورج بحي والأب ملكي كارات، النائب سليم عون النائب إلياس اسطفان رئيس بلدية زحلة - معلقة تعنايل المهندس أسعد زغيب، رئيس جمعية التجار في زحلة السيد زياد سعاده، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع السيد نقولا بو فيصل، الصناعي هيكل العتل والصناعي وسيم رياشي، السيد إبراهيم الصقر، عضو البلدية الدكتور روبير عبدايم والمختار جورج حمزو.

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