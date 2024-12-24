أحيت كاتدرائية مار توما الرّسول للرّوم الكاثوليك في صور، ريسيتالًا ميلاديًّا بحضور المتروبوليت جورج اسكندر، الأب بشارة كتورة والأب ريتشارد فرعون. وقد أحيا الريسيتال الفنّان جورج مجدلاني والمرنّم طنوس عبد، مع جوقة القديس توما، فتمّ تقديم العديد من الأناشيد والتّرانيم الميلاديّة.

كانت هذه تفاصيل خبر ريسيتال ميلادي في كاتدرائية مار توما الرسول في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.