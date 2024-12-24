يوسف لموظفي قطاع الخلوي: تستحقون إعطاءكم الحقوق المستحقة وتوقيع عقد العمل الجماعي بأسرع وقت

توجّه رئيس نقابة موظّفي ومستخدمي الشّركات المشغّلة لقطاع الخلوي النّقيب نبيل يوسف، باسم مجلس النّقابة، إلى موظّفي القطاع، مؤكّدًا "أنّنا سنبقى وإيّاكم منارة علم ومعرفة في بناء مستقبل أفضل، وإنّكم تستحقّون التّكريم بإعطائكم الحقوق المستحقّة بصورة موضوعيّة من دون استنسابيّة، وإمضاء عقد العمل بأسرع وقت ممكن، وهذا ما لا تراجع عنه نهائيًّا؛ خصوصًا بعد أن عادت الأمور الاقتصاديّة إلى وضعها الطّبيعي".

وشدّد على أنّ "الموظّفين لن يوفّروا أي جهد للمحافظة على قطاع الخليوي وعلى جودة الشّبكة، وليبقى لبنان من الدّول السّبّاقة والرّائدة في عالم الإتصالات، وهذا طبعًا بالتّعاون مع الإدارات ووزارة الإتصالات"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ هذا يكون مع حفظ الحقوق، وعلى رأسها توقيع عقد العمل الجماعي".