شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ مشايخ سيناء بعد العفو عن 54 محكوما: تحية للرئيس السيسى ونقف خلف القيادة والان مع تفاصيل الخبر

وجه الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ سيناء التحية باسمه وباسم كل مشايخ سيناء وأهالى سيناء للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وأكد شيخ مشايخ سيناء في تصريح لـ ”الخليج 365” على تكاتف مشايخ وأهل سيناء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "احنا معك .. احنا معك كأهل سيناء ومع القوات المسلحة المصرية الباسلة جنبا إلى جنب كما عهدتنا في العصور الماضية، ونقف خلف القيادة والجيش في كل الأمور والمعارك الحالية".

وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

ويأتى قرار الرئيس إعمالًا لصلاحياته الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وكذا في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.