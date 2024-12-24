شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب: تنفيذ أعمال بـ 6.3 مليار جنيه فى العام المالى الحالى والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة فيما يخص معدلات الأداء في المشروعات القومية ليس لديها مشكلة، ولكن التدفقات المالية هي التي تحرك عجلة العمل في الوزارة.

وقال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم اعتماد في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، إن ما تم اعتماده في الموازنة العامة للعام المالي الحالي للشركة 7مليار جنيه، ما تم تنفيذه من أعمال مستخلصات بـ 6.3 مليار جنيه، وصدر أمر دفع بـ 4.2 مليار جنيه، ولكن لم يتم إتاحة المبلغ بالكامل حتى الآن، وهناك أعمال أخرى جاري العمل فيها، وأعمال أخري تم مراجعتها.

وقال أمين شوقي، ممثل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم اعتماد مبلغ 7 مليار جنيه للهيئة في الموازنة العامة للعام المالي الحالي، وهناك تعزيز للهيئة حتى وصل المبلغ 12.1 مليار جنيه، المتاح منها 4 مليار جنيه فقط، تم انفاق منهم 3.6 مليار جنيه، لافتا إلى أن أوامر الدفع لا يتم تفعيلها الا بعد مدد متفتاوتة.

وتابع :" تم انفاق مبلغ 3.5 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية من رصيد المرحلة الأولى، وهو ما أثر على المرحلة الأولى".

جاد ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة البيان الذي ألقاء المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين الموافق 18 من نوفمبر ٢٠٢٤، وذلك فيما يتعلق بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق المياه الشرب والصرف الصحي) بكافة المحافظات، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.