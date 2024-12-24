شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحقق.. قبل ما تصدق".. حملة لهيئة الاستعلامات لمكافحة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توجيهاتة ببدء حملة شاملة للتوعية الجماهيرية من مخاطر الشائعات التي تستهدف الإضرار بالدولة وإستقرارها ومنجزاتها، والمساس بوحدة الشعب وتماسكه وثقته في مؤسساته الوطنية.

وكلف رشوان قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة بأن تشمل أنشطة حملة التوعية كل محافظات الجمهورية عبر مراكز الاعلام الداخلى وكذلك المواقعالالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعى، وأن تتوجه بخطاب وطنى واع الى كل فئات المجتمع في المجتمعات المحلية في كل المدن والقرى.

من جانبه، صرح أحمد يحيى مجلى رئيس قطاع الاعلام الداخلى أن الحملة قد بدأت بالفعل بناء على توجيهات رئيس الهيئة، وانطلقت أنشطتها تحت شعار " اتحقق ... قبل ما تصدق" من أجل نشر الوعى بشأن التعامل مع ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الإجتماعى من معلومات مغلوطة وشائعات كاذبة تلحق الضرر بالمجتمع.

وناشد رئيس قطاع الاعلام الداخلى المواطنين من كل الاعمار والفئات بضرورة التدقيق قبل تصديق أو نقل أو إعادة نشر أي معلومة تنشر على وسائل التواصل الإجتماعى وذلك بالتأكد من حقيقة الجهه التي تقف وراء النشر، ومدى مصداقيتها وأهدافها، والمصادر التي استندت اليها، مؤكداً ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة للتعرف على الحقائق بشأن كل الموضوعات التى يتم الحديث عنها.

وأضاف مجلى أن نحو (96) مركز إعلامياً في أكثر من (60) مجمعاً للإعلام في أنحاء الجمهورية يشاركون في جهود حملة التوعية من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل ولقاءات جماهيرية.