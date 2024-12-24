استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة ودير البلح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد ثمانية فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة، مدينتي غزة ودير البلح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال أربعة شهداء، بينهم سيدتان وطفل، وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة، كما استشهد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على شاحنة لنقل المساعدات شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في السياق، تواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على الخليج 365 الشمالية من القطاع، تخللها تفجير مربعات سكنية كاملة في جباليا وبيت لاهيا، وتفجير روبوتات متفجرة في محيط مستشفى كمال عدوان، مما أسفر عن إصابة عدد من المرضى داخل المستشفى.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط