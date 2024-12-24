وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره السوري آخر تطورات سوريا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بحث وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، آخر التطورات في الجمهورية العربية السورية.

وناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وشدّد وزير خارجية الإمارات عبدالله في اتصال هاتفي مع الشيباني، على أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة سوريا.

وأكّد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة للوصول إلى مرحلة انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والتنمية والحياة الكريمة، إذ تؤمن دولة الإمارات بأهمية إعادة التفاؤل إلى الشعب السوري الشقيق من أجل مستقبل مزدهر.

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