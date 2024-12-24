12 قتيلًا و3 مصابين نتيجة انفجار في مصنع لإنتاج المتفجرات في ولاية باليكسير التركية

قُتل 12 شخصًا وأُصيب 3 آخرون، نتيجة انفجار وقع في مصنع لإنتاج المتفجّرات في منطقة كاريسي التّابعة لولاية باليكسير (Balıkesir) غرب ​تركيا​. وأوضح والي باليكسير إسماعيل أوسطة أوغلو، أنّ الانفجار تسبّب كذلك بانهيار أجزاء من المبنى، وأنّ فرق الإنقاذ والإطفاء هرعت إلى المنطقة فور وقوع الحادث.

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