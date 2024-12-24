جوقة جامعة الروح القدس- الكسليك أحيت حفلة الميلاد بعنوان: "ولادة إيقاع من أجل رحلة تحوّل"

أحيت جوقة جامعة الروح القدس- الكسليك حفلة الميلاد السّنويّة، بعنوان: "ولادة إيقاع، من أجل رحلة تحوّل"، بقيادة عميد كليّة الموسيقى والفنون المسرحيّة الأب البروفسور ميلاد طربيه، في قاعة البابا يوحنا بولس الثاني، بحضور الكثير من الشّخصيّات والفعاليّات الدّبلوماسيّة والقضائيّة والرّوحيّة والنّقابيّة والتّربويّة والبلديّة والمدنيّة والفنيّة والإعلاميّة، تقدّمهم السّفير البابوي المطران باولو بورجيا، والرّئيس العام للرّهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ.

وقدّمت الجوقة المؤلّفة من أساتذة الكليّة وطلّابها المحترفين، باقةً من التّرانيم الليتورجيّة المارونيّة والسّريانّية، ثمّ أنشدت في القسم الثّاني من البرنامج مجموعة من التّرانيم والأغنيات الكلاسيكيّة الغربيّة الخاصّة بعيد الميلاد.

ونوّه رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، في كلمة له، بـ"تميُّز جوقة الجامعة الّتي تعكس صورةً مهمّةً عن هويّة الجامعة"، مشيرًا إلى أنّ "على مرّ تاريخها، كانت هذه الجامعة تحافظ دائمًا على رسالة ائتمنتها عليها الرهبانيّة اللّبنانيّة المارونيّة الّتي تنضوي إليها، وهي رسالة العطاء والتّميّز والجودة في التّعليم العالي، والمساهمة في تطوير المجتمع. كانت هذه الرّسالة دائمًا نصب أعينها في كلّ عمل تقوم به، حيث تغرف من الجذور والينابيع الّتي تفتخر بها لاستشراف المستقبل". وأشاد بـ"قدرات ومهنيّة واحتراف أعضاء هذه الجوقة، الّتي تتألّف من مرنّمين وعازفين، بعضهم من طلّاب الجامعة