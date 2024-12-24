حصول مستشفى الرسول الأعظم على الجائزة الماسية لسلامة المرضى من اتحاد المستشفيات العربية

أشارت إدارة مستشفى "الرسول الأعظم"، إلى أنّ "بالرّغم من كلّ الصّعاب والتّضحيات الّتي قدّمها القطاع الصّحي في لبنان، وفي واقع يظهر مدى متانة هذا القطاع وقدرته على مواجهة التّحدّيات، وفي إنجاز جديد يعكس التزامه بمعايير الجودة العالميّة وسلامة المرضى، حصل المستشفى على الجائزة الماسيّة (Diamond champion) ضمن المبادرة الذّهبيّة الخامسة لسلامة المرضى (5ThGold initiative Certificate Patient Safety Champion)، الّتي ينظّمها اتحاد المستشفيات العربيّة؛ والّتي أُعلنت نتائجها في مدينة ابو ظبي".

وأوضحت في بيان، أنّ "المبادرة تهدف إلى تكريم المستشفيات المتميّزة في تطبيق معايير سلامة المرضى، حيث شارك في المسابقة 214 مستشفى من مختلف الدّول العربيّة، وتأهل ​مستشفى الرسول الأعظم​ إلى المرحلة النّهائيّة مع 45 مستشفى عربيًّا"، مشيرًا إلى أنّ "المستشفى تميّز في محور المستشفيات الأكثر أمانًا للمرضى (The Safest Hospital For Patients)، الّذي يُمنح للمستشفيات الّتي تحقّق أعلى معايير لسلامة المرضى".

ولفتت إلى أنّ "المستشفى قدّم عرضًا تفصيليًّا لإنجازاته ضمن الأبعاد السّبعة المحدّدة من قبل الاتحاد، وهي: الإبلاغ عن الحوادث والمضاعفات والتّغذية الراجعة (Adverse reactions reporting and feedback loop)، نظام الإبلاغ عن مؤشّرات الأداء الرّئيسيّة للسّلامة (Safety KPIs reporting system)، عمليّات الإجراءات الوقائيّة (Preventive Action Process)، عمليّة إدارة المخاطر (Risk Management Process)، برامج التّدريب (Training programs)، برامج البناء (Construction programs)؛ ومتابعة اللّجان الطبيّة (Medical Committees Follow up)".