المطران سويف: قيمة المسيحيين تكتمل عندما يكونون جسر لقاء بين كل الأديان والثقافات

قام رئيس أساقفة أبرشيّة طرابلس المارونيّة المطران ​يوسف سويف​ بزيارة راعوية إلى بلدة عرجس في قضاء زغرتا، حيث ترأس قدّاسًا لمناسبة عيد الميلاد في كنيسة مار سركيس وباخوس في البلدة، تمّ خلاله تكريس أيقونة شفيعَي الرّعيّة القدّيسَين سركيس وباخوس بعد إعادة ترميمها.

وأشار المطران سويف في عظته، إلى أنّ "دور الكنيسة الّتي تحتفل اليوم بالميلاد كبير جدًّا، ودورنا نحن أن نكون جسر اللّقاء بين الشّعوب والثّقافات. ونحن المسيحيّون في لبنان، قيمتنا تكتمل عندما نكون جسر لقاء بين كلّ الأديان والثّقافات، أن نكون الأشخاص الّذين يخلقون الفسحة الإنسانيّة والدّينيّة والثّقافيّة والاجتماعيّة، حتّى الطّوائف والمجتمعات الّتي تتصارع ببعضها البعض والبلدان الّتي تتصارع مع بعضها البعض، تكون عندها نزعة إلى الغفران وإلى السّلام".

وأكّد أنّ "رسالتنا عالية جدًّا وسامية جدًّا، وإخوتنا في البيئة الّتي نعيش فيها، بخاصّة في طرابلس، ينتظرون منّا دورًا، كلمةً، رسالةً، ينتظرون منّا أن نكون حَمَلة يسوع إلى العالم"، معربًا عن أمله بأن "يكون عيدًا مباركًا عليكم جميعًا، كي نعود ونتجدّد بقلوبنا في هذا العيد، بجوهر هذا العيد، بعمق هذا العيد، برسالة هذا العيد، ونجعل ملك السّلام هو يغمر قلوبنا وبيوتنا وعائلاتناـ ونعيش السّلام في بلداتنا ومجتمعاتنا، حتّى نلعب الدّور الأكبر وأن نكون من صانعي السّلام؛ وحَمَلة ملك السلّام إلى هذه المنطقة الّتي نعيش فيها والّتي هي في أمسّ الحاجة للسّلام".