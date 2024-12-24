"الدستور" الأردنية: ذهاب وفد أردني إلى دمشق يفتح آفاقاً ضرورية للجانبين

أشارت صحيفة "الدستور" الأردنية إلى أن مركز القرار الاستراتيجي الأردني، بتوجيه دقيق من الملك عبد الله الثاني قرار تدشين خط عمان- دمشق، في توقيت مبكر مدروس، موضحة أنه "لا يفوت مركز اتخاذ القرار أن لنا مع سوريا مصالح هائلة متبادلة، وان مئات آلاف المهجّرين السوريين، الذين نستضيفهم، هم قوة ناعمة صديقة للأردن".

ولفتت إلى أن "الموقّت الأردني يتقن بدقة مفرطة، الحفاظ على مصالحنا وحدودنا وعلاقاتنا، ويتقن المواءمة والتوليف بين الحساسيات الوطنية العربية والدولية، ومراعاة اتجاهات الرأي العام الأردني الذي يتطلع إلى أطيب العلاقات وأكثرها وضوحًا وصحة ونضجًا مع العهد السوري الجديد".

ورأت الصحيفة أن "ذهاب وفد أردني إلى دمشق، على مستوى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين، يفتح آفاقًا ضرورية للجانبين، ويعني ان الحكم الجديد، يحاول ان يكون حُكمًا مدنيا"، موضحة أن "الزيارة الأردنية البالغة الأهمية، إلى أن النظام السياسي الجديد سيكون مدنيًا ديمقراطيًا، وتعني انه سيكون حكم الدولة المدنية والمواطنة بثوبها الذي يتسع لجميع ابناء سوريا، المحتاجين إلى حكم يعوّض عنهم ويلات ولعنات جمهورية الكبتاغون الفاسدة الاستبدادية الوحشية بلا حدود".

وأشارت إلى أنه "يمكن إرجاع التأني في الاتصال الأردني الرسمي العلني بالعهد الجديد، إلى أن عبور الخط الفاصل مع سوريا، يعني انه سيكون عبورًا استطلاعيًا، كمقدمة انفتاح عربي للاعتراف بأهلية العهد الجديد السياسية. فالدول لا تبايع الميليشيات"، موضحة أنه "لا شك اننا والعالم كله، كنا في انتظار ان تتظهر هوية الدولة الجديدة، وأن تتضح ملامح بنيتها السياسية والإجتماعية، وأن نتعرف على مكونات مؤتمر الحوار الوطني، وقماشة لجنة الدستور، وسواها من المتطلبات التي هي متطلبات أممية".

وأضافت: "لا شك ان ملفات عودة اللاجئين، وأمن الحدود، والتهريب ومخزون المخدرات الهائل الذي بين يدي عصابات تهريب المخدرات العابرة للأنظمة، وملف العلاقات الثنائية، الدبلوماسية والاقتصادية وحاجة سوريا إلى الكهرباء الأردنية، محط اهتمام أيمن الصفدي وزير الخارجية ومدعاة هذه الزيارة المفتاحية الناجحة الإيجابية المهمة النافعة جدا للجانبين الأردني والسوري على قدم المساواة".