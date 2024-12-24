غرق سفينة شحن روسية في البحر المتوسط إثر انفجار بغرفة المحرّك وفقدان فردَين من طاقمها

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنّ "سفينة الشّحن الرّوسيّة "Ursa Mayor" غرقت في المياه الدّوليّة للبحر الأبيض المتوسّط، ​بعد انفجار في غرفة المحرّك، وتمّ إنقاذ 14 شخصًا من أفراد الطّاقم البالغ عددهم 16 شخصًا (تمّ تسليمهم بواسطة خدمة الإنقاذ إلى ميناء قرطاجنة في مورسيا)، و2 مفقودين".

وكانت قد ذكرت صحيفة "إسبانيول" أنّ "السّفينة التّجاريّة الرّوسيّة "أورسا ميجور" تحطّمت في المياه الدّوليّة بين (بلدية) أغيلاس (ولاية مرسية) ومدينة وهران (الجزائر) يوم الإثنين، بعد انفجار في غرفة المحرّك".

مع الإشارة إلى أنّ السّفينة الّتي ترفع العلم الرّوسي، كانت قد غادرت سان بطرسبورغ قبل 12 يومًا، وكانت متّجهةً إلى ميناء فلاديفوستوك، حيث كان من المفترض أن تصل في 22 كانون الثّاني المقبل.