شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: الشائعات تساهم فى هدم الدول ومجابهتها يتطلب رفع درجات الوعى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن الشائعات تمثل تهديداً خطيراً على أمن واستقرار الدول، حيث إنها تساهم وتساعد بدرجة كبيرة في هدم الدول، مضيفا أنه لا بد أن يكون هناك آليات واضحة ومهنية في نقل الأخبار وتداول المعلومات.

وأضاف طارق سعدة في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا بد أن يتم النظر الى المعلومة أنها من مصدر موثوق ورسمى وأن تكون صادرة عن متحدث رسمي باسم الجهة وأيضا منشورة على الصفحة الرسمية للوزارة أو المؤسسة، مشددا على ضرورة تحرى الدقة في الحديث عن الأمن القومي وبعض المحددات المهمة.

وشدد طارق سعدة على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورا بارزا في مواجهة ومجابهة الشائعات، وأن تقدم خططا واضحة في اتجاه رفع درجات الوعى لدى المواطنين من خلال إتاحة المعلومات الصادرة من مصادرها الرسمية والتبصير والتوضيح من خلال برامج وتنوع في التناول حتى يكون هناك معلومات شاملة في كافة الاتجاهات.



