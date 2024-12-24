شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان والمواطنة: نعمل من أجل الوطن ونلتحم مع المواطنين لتلبية مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الحزب يعمل فى صمت من أجل الوطن، ونرد بشكل سريع على أى هجوم على الدولة المصرية من الخارج من المنظمات الأجنبية المشبوهة وإرسال صورة من الرد للمجلس الدولى لحقوق الإنسان.

وأضاف جمال التهامى، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "الشارع النيابى" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الحزب يعمل فى الشارع بجميع كوادره، وحينما يتم التعامل مع المواطن بمصداقية يتم التوفيق فى حل مشاكله، مؤكدا أن المصداقية أساس التعامل.

ولفت جمال التهامى إلى أن الحزب لم يترك شاردة ولا واردة إلا ورد عليها للدفاع عن الوطن، موضحا أن أمانة كفر الشيخ تنفذ قوافل طبية أسبوعيا، والأمانات ملتحمة مع المواطنين بشكل واضح، وتعمل على حل مشاكلهم والاستماع إليهم.



