شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة شئون الأحزاب تقرر اختيار أسامة الشاهد رئيسا لحزب الحركة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة شئون الاحزاب برئاسة القاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض والأمين العام للجنة الأحزاب السياسية، اعتماد قرارات المؤتمر العام لحزب الحركة الوطنية المصرية بانتخاب المهندس أسامة خليل محمد الشاهد رئيسا للحزب، خلفاً للواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب الراحل، والذي وافته المنية في شهر 23 من شهر سبتمبر 2024 .

وأكد المهندس أسامة الشاهد فى أول تصريح له عقب قرار لجنة شئون الاحزاب باعتماده رئيسا للحزب، أن مصر والمنطقة كلها تمر بظروف اقليمية صعبة ومعقدة، وتستدعي منا جميعا ضرورة اعلاء مصلحة الوطن وتوحيد جهود الجبهة الداخلية خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار الدولة، والتواصل الميداني مع المواطنين ودعم احتياجاتهم وتعريفهم بحقيقة الأوضاع وما تبذله الدولة ومؤسساتها من جهود ومشروعات في شتي المجالات لتوفير الحياة الكريمة وحماية حدود الدولة وأرضها وأمنها واستقرارها.

وتابع رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن المرحلة القادمة ستشهد تدشين العديد من الفاعليات والقرارات التي تستهدف توسيع دائرة انتشار الحزب في القاهرة والمحافظات وفي إطار داعم لجهود الدولة ومؤسساتها وقيادتها السياسية .



