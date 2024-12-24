شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى فى زيارة لشركة نايل سات والان مع تفاصيل الخبر

قام أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيارة اليوم، إلى شركة نايل سات، حيث استقبله رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء سامح قته، وفي اجتماع جمعهما تبادلا النقاش حول دور الشركة وأفق التعاون المستمر والمثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام.

واصطحب اللواء سامح قته، أحمد المسلماني في جولة داخل قطاعات الشركة، حيث استمع من قياداتها إلى شرح تفصيلى لطرق تشغيل أقمار النايل السات وكيفية الحفاظ على آداءها بكفاءة من خلال الخبرات المتميزة التى تمتلكها الشركة.