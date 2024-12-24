شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى: الأطراف المعادية تستغل الشائعات لزعزعة الاستقرار وعرقلة جهود التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أن الشائعات تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار الدول، خاصة في أوقات الأزمات، حيث تصبح بيئة خصبة لانتشار المعلومات المغلوطة التي تؤجج التوترات وتضعف الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، موضحا أن بعض الأطراف المعادية تستغل الشائعات لزعزعة الاستقرار، وإثارة الفتن، وعرقلة جهود التنمية والإصلاح.

وأوضح فوقي في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مواجهة الشائعات تتطلب زيادة الوعي المجتمعي، إلى جانب تضافر جهود المؤسسات الإعلامية، سواء الرسمية أو غير الرسمية لتقديم المعلومات الدقيقة بسرعة وشفافية، موضحا أن تعزيز ثقافة التحقق من المصادر بين المواطنين يمثل أداة فعالة لتحصين المجتمع ضد هذه الظاهرة الخطيرة، التي قد تكون أكثر تدميرًا من الأزمات نفسها.

وأشار فوقي إلى دور المجتمع المجتمعي المحوري في التصدي للشائعات من خلال نشر الوعي وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومات، إضافة إلى التعاون مع الجهات الإعلامية لنشر الأخبار الصحيحة ودحض المعلومات المضللة، وتقديم برامج تدريبية لتثقيف الأفراد حول كيفية التعامل مع الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي.

