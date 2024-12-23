إسرائيل تنذر سكان «الشجاعية» بإخلاء منازلهم

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، الفلسطينيين في حي «الشجاعية» شرق مدينة غزة بإخلاء منازلهم قبل مهاجمتها.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي: «إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 888. 889. 890. 891. 737. 734 (منطقة الشجاعية) هذا تحذير مسبق قبل هجوم».

وتابع: «انتقلوا فوراً إلى المآوي في غرب مدينة غزة»، وزعم أن سبب الإنذار هو إطلاق قذائف صاروخية من المنطقة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 58 شخصاً قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة ضحايا الحرب إلى 45317.

وقالت الوزارة في بيان إن ما لا يقل عن 107.713 شخصاً أصيبوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 14 شهراً.