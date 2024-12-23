«الحوثي» تكثف زراعة الألغام في صرواح مأرب

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

كثفت جماعة الحوثي زراعة الألغام الأرضية بمختلف أنواعها في مساحات شاسعة بمديرية صرواح جنوبي محافظة مأرب؛ خشية اندلاع معارك.

وقتل ثلاثة من عناصر من الجماعة بانفجار لغم أرضي أثناء مشاركتهم في زراعة حقل ألغام في المنطقة ذاتها، وتم نقل جثثهم ممزقة إلى صنعاء، حسبما أفادت مصادر محلية لوكالة «2 ديسمبر».

وأشارت إلى تواجد العديد من فِرق الحوثي التي تعمل في زراعة الألغام في مديرية صرواح، مؤكدة أنها تعمل بوتيرة عالية منذ أيام لتلغيم مساحات واسعة.

وتعتمد جماعة الحوثي على حقول الألغام كخط دفاعي في كل معاركها، وسرعان ما تتحول ألغامها إلى أدوات موت للمدنيين.

وفي السياق، أعلنت غرفة عمليات مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، أن الفرق نزعت الأسبوع الماضي 570 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية ديسمبر وحتى 20 منه، إلى 2224 لغماً.

وأوضح «مسام»، في بيان صحفي نشره في موقعه الإلكتروني، أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 508 ذخائر غير منفجرة و50 لغماً مضاداً للدبابات، مشيراً إلى أن فرق مسام نزعت منذ بداية ديسمبر وحتى الآن 2042 ذخيرة غير منفجرة و154 لغماً مضاداً للدبابات.

ولفت البيان، إلى أن فرق «مسام» تمكنت منذ بداية الشهر من تطهير 687.880 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.