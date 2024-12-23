الكرملين: روسيا تتواصل مع السلطات الجديدة في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو (وكالات)

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أمس، أن روسيا تجري اتصالات مع السلطات الجديدة في سوريا دبلوماسياً وعسكرياً.

وقال أوشاكوف في مؤتمر صحفي: «الاتصالات مع السلطات السورية متنوعة، سواء على المستوى الدبلوماسي، أو بصراحة على المستوى العسكري أيضاً».

وأشار إلى أن روسيا تأمل في أن تبدي السلطات الناشئة في سوريا اهتماماً بعمل مجموعة «بريكس».

وقال: «لقد كان هذا الطلب من الحكومة السابقة، والآن تتشكل هناك سلطة جديدة، آمل أيضاً أن تبدي السلطات الجديدة اهتمامها بمجموعة بريكس، لا يزال هناك الكثير من الأشياء غير المفهومة وغير الواضحة هناك».

وفي وقت سابق، اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الوضع في سوريا، «ليس بسيطاً»، مؤكداً أن روسيا تتوقع أن السلام والهدوء سيحلان هناك، لافتاً إلى أن روسيا ستحافظ على العلاقات مع الفصائل كافة في سوريا التي تتحكم في الوضع هناك، ومع جميع دول المنطقة.