نعمة افرام: المشكلة في لبنان أنّه إذا تمّ ترشيحك من قبل إحدى الكتل تكون ضدّك الكتل الأخرى

اشار المرشح الرئاسة النائب نعمة افرام الى ان المشكلة في لبنان أنّه إذا تمّ ترشيحك من قبل إحدى الكتل تكون ضدّك الكتل الأخرى، ولعلّ هذا الأمر خيّر إذ يجعلني المرشّح الرّئاسي الـPlan B للجميع أفضل من المرشّح الرّئاسي الـPlan A لفئة واحدة فقط وأنا علاقاتي جيّدة مع معظم الأفرقاء.

ولفت افرام في تصريح له، الى انه إذا قرّر رئيس حزب القوات سمير جعجع أن يرشّح نفسه لرئاسة الجمهوريّة فهذا طبيعيّ، ويحقّ له بذلك ويجب أن لا ننسى ما تحمّله في السجن طوال 11 عاماً، لكننّي أرى أن انتخابه ليست عمليّة سهلة. واعتبر إنّه وقت العمل الجاد والحثيث وبكلّ إيمان بأنّ الغد سيكون أفضل من اليوم وأنّ اليوم أفضل من الأمس.

واردف "نقطة قوّتي تكمن بأن لدي خبرة ببناء المؤسّسات فأنا مهندس ورسالتي أن أكشف الأعطال وأبني الماكينات التي تسطيع إصلاحها وزيادة الانتاجية، وما أسعى إليه هو إصلاح الدولة المعطّلة في لبنان وتحقيق إزدهارها". ولفتت الى اننا بحاجة في المرحلة المقبلة إلى من يملك الخبرة في إدارة التغيير وبناء المؤسسات وتكون لديه مصداقيّة تمنحه الثقة إضافة إلى المناقبيّة والتجرّد ليبقى في منأى من الضعف البشري والإغراءات.

واعتبر بان التوافق الدّاخلي في لبنان لانتخاب رئيس لطالما كان هشّاً وعند تعثّره يكون الضحية الرئيس المنتخب. وراى بان الاقتصاد هو الأساس في تعزيز الأمن القومي، فالنموّ الاقتصادي هو من يمنح الدول قدرتها على التسلّح والحماية وتطوير البنى التحتيّة المطلوبة والحرّية في اتخاذ القرارات المناسبة في ال​سياسة​ الخارجية.