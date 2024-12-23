تكتّل "الاعتدال الوطنيّ " استقبل المرشّح الرّئاسي سمير عساف واستمع الى نظرته في معالجة الأزمات

استقبل تكتّل "الاعتدال الوطنيّ "في مكتبه في الصيفي المرشّح الرّئاسي الدكتور سمير عساف حيث استمع الى نظرته في كيفية معالجة الأزمات على الصعد كافة.

واكد التكتل في بيان" موقفه المعتدل الداعم لوصول أي مرشح يحظى بالدعمين الدولي والعربي وكذلك التوافق الداخلي لما فيه مصلحة الجمهورية واستقرارها".