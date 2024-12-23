كارلوس غصن: لست مهتما بالسياسة ولا أترشح لرئاسة الجمهورية ولبنان قابل للاصلاح

اشار الرئيس السابق لتحالف "رينو-نيسان" كارلوس غصن، الى أنني "اخترت لبنان لأنّه بلدي وهو بلد يؤمّن امورًا لا تؤمّنها بيئات أخرى".

وكشف في حديث لفناة LBCI، "انني في معركة مع اليابان ومع القضاء الفرنسيّ لاستعادة حقوقي"، مؤكدا "انني اؤمن بالقضاء اللبنانيّ أكثر مما أؤمن بالقضاء اليابانيّ والفساد الذهنيّ موجود هناك فيحاكمون وفق الجنسيات والنماذج".

ولفت الى أن "الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي قالي لي "لو كنت رئيسا للجمهورية لما حصل معك ما حصل" ولا أعلم السبب خلف عدم تحرك الرئيس الفرنسي ايمانيول ماكرون"، كاشفا أن "التحدي الأوّل الذي واجهته عند وصولي إلى لبنان هو منعي من التصريح الصحافيّ".

في سياق اخر، أكد "انني أشعر بالأمان في لبنان ولست مهتما بال​سياسة​ ولا أترشح لرئاسة الجمهورية ولا أرغب بالانغماس في الحياة السياسية واذا كانت خبرتي تساعد الشخص الذي سيصل الى الحكم فالبطبع أساعده". ورأى أن "لبنان قابل للاصلاح ولا يمكنه الا أن يقوم به واللا مركزية الادارية أساسية لتغيير الأمور".