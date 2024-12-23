الدفاع الإسرائيلية: إسرائيل وافقت على بيع منظومة دفاع جوي متقدمة إلى سلوفاكيا قيمتها 560 مليون يورو

اشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية الى إن إسرائيل وافقت على بيع منظومة دفاع جوي متقدمة إلى سلوفاكيا قيمتها 560 مليون يورو (582 مليون دولار)، مما يجعله أكبر عقد لتصدير منتجات دفاعية بين الجانبين.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق سيعزز العلاقات بين إسرائيل وسلوفاكيا ويدعم القدرات الدفاعية لبراتيسلافا. وذكرت أن المنظومة "باراك إم.إكس" قادرة على اعتراض الصواريخ على مدى يصل إلى 150 كيلومترا.

واوضح المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية إيال زامير بان "زيادة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب في غزة هي نتيجة مباشرة بعد أن أثبتت التكنولوجيا الإسرائيلية جدارتها في ساحة المعركة، نشهد اهتماما متزايدا من جانب المزيد من البلدان بالأداء الاستثنائي الذي يقدمه الجيش الإسرائيلي وأنظمة القتال الإسرائيلية على المستويين الدفاعي والهجومي". وأضاف أن الصادرات الدفاعية تلعب دورا محوريا في ضمان أمن إسرائيل وتعزيز قوتها الاقتصادية.

وتابع "إنها تمكننا من الاستمرار في تطوير الأجيال القادمة من أكثر أنظمة القتال تقدما في العالم... أعتقد أن دولا أخرى في حلف شمال الأطلسي سوف تحذو حذو سلوفاكيا".

وينص الاتفاق على أن تبيع إسرائيل إلى سلوفاكيا منظومة الدفاع الجوي "باراك إم.إكس" التي تنتجها شركة صناعات الطيران والفضاء الإسرائيلية "إسرائيل إيروسبيس إندستريز".

وصُممت هذه المنظومة لمواجهة التهديدات الجوية مثل الطائرات المقاتلة والهليكوبتر والمسيرة والصواريخ سطح-جو والصواريخ الباليستية.