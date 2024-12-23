اذاعة الجيش الإسرائيلي: إجلاء الجنود القتلى كان معقدا بسبب تفجير عبوة ثانية في قوة عسكرية وصلت لإنقاذ الجنود

اعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إجلاء الجنود القتلى كان معقدا بسبب تفجير عبوة ثانية في قوة عسكرية وصلت لإنقاذ الجنود".

وكان قد أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ثلاثة من جنوده في اشتباكات بشمال قطاع غزة.

وذكر في بيان، إن "جنديين يبلغان 21 عاما وجنديا ثالثا يبلغ 22 عاما سقطوا أثناء القتال في شمال غزة"، ما يرفع خسائره إلى 389 قتيلا منذ بدئه هجوما بريا في 27 تشرين الأول من العام الماضي في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وفي السياق، افادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل الضابط والجنديين يرتفع إلى 38 جنديا عدد الجنود الذين قتلوا في شمال قطاع غزة منذ بداية العملية العسكرية الأخيرة في جباليا.