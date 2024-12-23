المبعوث الأممي إلى سوريا لرويترز: التوتر بين القوات الكردية وجماعات مدعومة من تركيا يجب حله سياسيا

اشار مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن، الى أنه "يجب إيجاد حل سياسي للتوتر في شمال شرق سوريا بين السلطات التي يقودها الأكراد والجماعات المدعومة من تركيا وإلا ستكون هناك "عواقب وخيمة" على سوريا بأكملها".

ولفت في حديث لوكالة "رويترز"، الى أن "إذا لم يتسن التعامل مع الوضع في الشمال الشرقي تعاملا صحيحا، فقد يكون ذلك نذر سوء كبيرة بالنسبة لسوريا بأكملها"، مضيفا أنه "إذا فشلنا هنا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة عندما يتعلق الأمر بنزوح جديد".

ورأى بيدرسن أن الحل السياسي "سيتطلب تنازلات جادة للغاية"، ويجب أن يكون جزءا من "المرحلة الانتقالية" التي تقودها السلطات السورية الجديدة في دمشق.