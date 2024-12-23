وزير الدفاع الإسرائيلي: سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران

اشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى "اننا سنلحق الضرر بالبنى التحتية الاستراتيجية التابعة للحوثيين"، لافتا الى "اننا سنفعل بصنعاء والحديدة كما فعلنا بغزة ولبنان وطهران". واكد "اننا سنوجه ضربات قاسية للحوثيين". وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "وزير الدفاع يعترف لأول مرة بمسؤولية إسرائيل عن اغتيال إسماعيل هنية".

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