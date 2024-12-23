شكرا لقرائتكم خبر عن دون خسائر بشرية أو مادية.. زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب شمال باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر اليوم، عدة مناطق من باكستان دون أن ترد أنباء عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.وأفاد المركز الوطني لرصد الزلازل في إسلام آباد، بأن مركز الزلزال وقع على عمق 165 كيلومترًا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.وأشار إلى أن السكان شعروا بالزلزال في المناطق الشمالية الغربية من باكستان، بما في ذلك منطقة وادي سوات.