شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. طائرات الدرون والطاقة الشمسية تعزز تشجير الصحاري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتنوع الطرق في الصين من أجل تشجير الصحاري وإيقاف زحف الرمال، أحدها طريقة تثبيت الرمل بمعالجة المواد الخام، مثل القصب والقش لتشكيل حصائر للعشب وتثبيت حاجز رملي.

وهو ما يتيح تركيب نحو 30 ألف متر من الحواجز الرملية يوميًا.

أنظمة مراقبة عبر الأقمار الصناعية

هناك طرق أخرى وفقا لوكالة شينخوا، بعضها يعتمد على أنظمة مراقبة عبر الأقمار الصناعية، من أجل غرس الأشجار المبتكرة.

وكذلك استخدام الطائرات بدون طيار لنثر البذور عبر مساحات شاسعة من الأراضي القاحلة، ما أدى إلى تحسين الكفاءة ومعدلات البقاء بشكل كبير.



الطاقة الشمسية مع برامج التشجير

وتضمن هذه البذور جنبًا إلى جنب مع عبوات المغذيات المطورة خصيصًا ازدهار الشتلات في البيئات الصعبة.

في مقاطعات أخرى، يجري دمج مشاريع الطاقة الشمسية مع برامج التشجير، إذ يحصل القرويون المحليون على فرص عمل في هذه المبادرات بمزج التكنولوجيا الخضراء مع المشاركة الشعبية.

وفي هذا السياق، قال تشين تشاو بينغ، أحد سكان بلدة هنغليانغ في محافظة قولانغ في قانسو: لم أكن أتخيل أنه يمكنني العثور على عمل في الكثبان الرملية.

وأضف: أعمل في ضبط أنظمة الري بالرش أسفل الألواح الكهروضوئية والعناية بالنباتات الرملية المزدهرة، والسيطرة الصحراوية القائمة على الخلايا الكهروضوئية مفيدة للأجيال القادمة، كونها تولد الكهرباء وتحارب التصحر وتوفر الوظائف.

ووفقًا لبيانات رسمية، جرت استعادة 53% من الأراضي المتصحرة القابلة للمعالجة في الصين، ما أدى إلى انخفاض مساحة الأراضي المتدهورة بنحو 4.33 مليون هكتار.