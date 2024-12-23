ترامب تعهد بوقف جنون التحول الجنسي: السياسة الرسمية لأميركا ستتمثل في أن ثمة جنسين ذكر وأنثى فقط

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بالعمل على "إيقاف جنون التحول الجنسي" في أول يوم من ولايته الرئاسية، وذلك في وقت يواصل فيه الجمهوريون حملاتهم ضد حقوق مجتمع المثليين والمتحولين جنسيا.

وخلال فعالية للمحافظين الشباب في ولاية أريزونا، أكد ترامب أنه سيوقع بمجرد تنصيبه في 20 كانون الثاني "مراسيم لإنهاء تشويه الأطفال جنسيا وإخراج المتحولين جنسيا من الجيش ومن مدارسنا الابتدائية والمتوسطة والثانوية".

وتعهد ترامب ايضا "بإبعاد الرجال عن الرياضات النسائية"، مشددا على أن "السياسة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة ستتمثل في أن ثمة جنسين فقط، "ذكر وأنثى فقط". وواصل ترامب هجومه على السياسة الاجتماعية الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، اللذين تفوق عليهما في الانتخابات المقبلة، حيث وصف فترة حكمهما بأنها "أربع سنوات طويلة من الفشل والانحدار الوطني". وأضاف "في 20 كانون الثاني، ستتجاوز الولايات المتحدة للأبد أربع سنوات من الفشل، وعدم الكفاءة، والتدهور الوطني، وسنؤسس عصرا جديدا من السلام والازدهار والعظمة الوطنية".