رئيس الكنيست اخرج أعضاء من المعارضة قاطعوا نتانياهو واحتجوا على تصريحاته بشأن ملف الأسرى في غزة

اخرج رئيس الكنيست أعضاء من المعارضة قاطعوا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو واحتجوا على تصريحاته بشأن ملف الأسرى المحتجزين في غزة".

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