أردوغان: لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني

اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بانه لا مكان في مستقبل سوريا لأي منظمة إرهابية بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، مؤكدا بان استقرار سوريا مصدر استقرار وثقة لكل المنطقة.

ولفت اردوغان في تصريح له، الى ان نهج تركيا الثابت هو حماية وحدة الأراضي السورية تحت كل الظروف، وسنقدم للشعب السوري كل الدعم الذي يحتاجه لتعزيز مكاسبه. واردف "نجري حوارا وثيقا مع قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، ووزير خارجيتنا زار دمشق أمس ومن الآن فصاعدا سنزيد الزيارات إلى سوريا.