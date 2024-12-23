زيلينسكي: أوكرانيا ستساعد سوريا في ضمان أمن الغذاء وكييف اتخذت بالفعل قرارات ضرورية

اشار الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، الى أن "أوكرانيا ستساعد سوريا في ضمان أمن الغذاء وكييف اتخذت بالفعل قرارات ضرورية"، لافتا الى أن "توجد مخاطر من احتمال إرسال كوريا الشمالية المزيد من الجنود والعتاد لروسيا".
ولفت الى أن "بلاده مهتمة باستقرار سوريا وستساعد جهود الحلفاء"، معتبرا أن "التخلص من أي وجود روسي في سوريا أمر حاسم لأمن المنطقة".
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