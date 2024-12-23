اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"، الى أن "الامطار المتفرقة تستمر حتى مساء الاثنين ١٢/٢٣، يستقر الطقس الثلاثاء لغاية الخميس مع برودة خلال الليل. وتعود الامطار الغزيرة الجمعة".
في هذا السياق، طلبت من "المزارعين رش الاسمدة في الفترة من الثلاثاء 24/12 حتى الخميس 26/12، وبذلك تمتص التربة الرطبة الاسمدة وتليها أمطار تدفع بالاسمدة الى مستوى الجذور".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث الزراعية: لرش الاسمدة في الفترة من 24 الى 26 الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.