مصلحة الابحاث الزراعية: لرش الاسمدة في الفترة من 24 الى 26 الحالي

اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari"، الى أن "الامطار المتفرقة تستمر حتى مساء الاثنين ١٢/٢٣، يستقر الطقس الثلاثاء لغاية الخميس مع برودة خلال الليل. وتعود الامطار الغزيرة الجمعة".

في هذا السياق، طلبت من "المزارعين رش الاسمدة في الفترة من الثلاثاء 24/12 حتى الخميس 26/12، وبذلك تمتص التربة الرطبة الاسمدة وتليها أمطار تدفع بالاسمدة الى مستوى الجذور".