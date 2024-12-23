حمية: نجهز خطوطا جديدة للنقل المشترك من بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع وغيرها

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تصريح، أن "النقل المشترك في الضاحية الجنوبية لبيروت، والان نجهز خطوطا جديدة من العاصمة بيروت إلى الجنوب والشمال والبقاع وغيرها".

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