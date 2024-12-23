أفادت قناة "المنار"، عن "عملية تجريف تنفذها جرافة إسرائيلية بحماية دبابة ميركافا عند الاطراف الشمالية لبلدة مارون الراس وسط إطلاق رصاص متقطع باتجاه اطراف مدينة بنت جبيل".

كانت هذه تفاصيل خبر عملية تجريف نفذتها جرافة إسرائيلية عند أطراف مارون الراس وإطلاق نار باتجاه بنت جبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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