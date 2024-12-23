الشرع دعا أمير قطر لزيارة سوريا: سنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع الدوحة

أعلن زعيم هيئة "تحرير الشام" والقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، "أننا وجهنا دعوة لأمير قطر تميم بن حمد لزيارة سوريا".
ولفت، بعد لقائه الوفد القطري الرسمي، إلى أن "الجانب القطري كان ثابتا على موقفه في كل المراحل إلى جانب الشعب السوري وأبدى كل الدعم لسوريا في مرحلتها الانتقالية".
وأكد الشرع "أننا سنبدأ تعاونا استراتيجيا واسعا مع قطر خلال الفترة المقبلة"، وتابع "العلاقات بين الدوحة ودمشق ستعود أفضل مما كانت في السابق".
وأوضح أن "مشاركة دولة قطر في المرحلة المقبلة ستكون فعالة ومهمة"، وأن "قطر لها أولوية خاصة في سوريا لمواقفها المشرفة تجاه الشعب السوري"، مضيفا "نسعى للاستفادة من الخبرات القطرية في جميع المجالات".
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