الجزيرة: وفد قطري مختص بحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات وتسهيل تسيير الرحلات الدولية

افادت قناة "الجزيرة"، عن أن "وفدا قطريا مختصا يبحث مع الإدارة السورية الجديدة تأهيل المطارات وتسهيل تسيير الرحلات الدولية، كما بحث دعم الدوحة لتأمين مطار دمشق الدولي وتدريب الكوادر الفنية"، مشيرة الى أن "وفد الخطوط الجوية القطرية ناقش سبل تطوير أجهزة الملاحة الأرضية في المطار وأبراج المراقبة الجوية".

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