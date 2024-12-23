الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في زحلة وعكار وحقل القليلة في صور

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 23/ 12/ 2024، ما بين الساعة 14.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة قوسايا – زحلة".

كذلك أعلنت القيادة، أنه "ما بين الساعة 14.30 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكنيسة في وادي خالد – عكار وحقل القليلة - صور".