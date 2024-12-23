الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع أمطار متفرقة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أنه "لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية باردة نسبيًا مع تساقط أمطار برق ورعد وثلوج على المرتفعات حتى بعد ظهر يوم غد الثلاثاء حيث يستقر الطقس تدريجياً مع عودة درجات الحرارة للارتفاع اعتباراً من يوم الأربعاء، يتقلب الطقس يوم الخميس مع تساقط أمطار متفرقة ومن المتوقع ان يتأثر لبنان اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز حالياً فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس ماطر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم اجمالاً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود ال ٦٥كم/س يرتفع معها موج البحر ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق".

وذكرت أن "طقس الثلاثاء غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تبقى الرياح ناشطة و تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠متر وما فوق، تنحسر الأمطار اعتباراً من بعد الظهر ليستقر الطقس تدريجياً مساءٍ ويتحول الى قليل الغيوم".

واوضحت أن "طقس الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الداخلية والساحلية والتي تلامس معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد".

واضافت أن "طقس الخميس غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً خاصة خلال فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق".