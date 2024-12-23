حركة "شباب الشرق" نظمت حفلا ميلاديا في المعلقة

نظمت حركة "شباب الشرق" حفلا ميلاديا مميزا، بحضور كاهن رعية مار جريس المعلقة الاب جورج شعنين. وتخلل الاحتفال توزيع الهدايا والحلويات على الاطفال. وقد عبر الاب شعنين عن شكره لحركة شباب الشرق بشخص رئيسها طوني ابونعوم. بدوره تحدث ابونعوم شاكرا الاب شعنين وابناء الرعية، كما وشكر فيها كل من دعم وساهم بانجاح المشروع.

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