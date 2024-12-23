"النشرة": اطلاق نار في مخيم عين الحلوة احتجاجاُ على عدم تسليم متهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية

افاد مراسل "النشرة" في صيدا عن "اطلاق نار في مخيم عين الحلوة حيث تسود أجواء من الحذر والتوتر منذ يومَين، إثر إشكال تطوَّر إلى إطلاق النار وأدّى إلى مقتل المدعو أيمن العراقي، تبعه إقدام عائلته على حرق منزل المتّهم بقتله ليل أول من أمس".
ووفق مصادر فلسطينية، فإنّ "سبب إطلاق النار يعود إلى الاحتجاج على عدم تسليم المتهم إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية".
في السياق، أعلنت إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عن توقّف الدراسة، وفتح مدارسها للطوارئ تحسّباً لتطور الوضع الأمني.
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