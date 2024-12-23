نشاطات ميلادية في كنيسة مار يوحنا مارون وحديقة البطاركة ونادي الاتحاد في الديمان

أُقيمت في رعية الديمان سلسلة نشاطات ميلاديّة، توزّعت بين كنيسة مار يوحنا مارون وحديقة البطاركة ونادي الاتحاد الديماني.

ففي كنيسة مار يوحنا مارون أقيم رسيتال أحيته جوقة الرعية بقيادة المرنمة آفلينا البطي، رافقه عرض رمزي يجسّد حدث ميلاد المسيح أعدتّه الأخت جوزيان البزعوني من راهبات العائلة المقدسة، والأخت وديعة قزحيا الأنطونية من دير مار اسطفان في حديقة البطاركة، وحضر الخوري خليل عرب، رئيس الديوان في الكرسي البطريركي، والخوري نافذ صعيب، خادم الرعية وأعضاء لجنة الوقف وأبناء الرعية والجوار. وكانت كلمات من وحي المناسبة، تبعها توزيع هدايا العيد.

ونظم نادي الاتحاد الديماني ثلاث محطات ميلادية، الأولى حفلة ترفيهية لخمسين ولدًا من أولاد الديمان والجوار، تخلّلها ألعاب وموسيقى وغناء أدّاها الأولاد المشاركون باهتمام مسؤولة الشؤون الثقافية والاجتماعية في النادي دايان عبود فرنسيس، وبتدريب الأخصائية ليال يونان. ووزع النادي هدايا الميلاد على الأولاد المشاركين.

كما جال متطوعو النادي في منازل الديمان، ووزعوا هدايا الميلاد الرمزية، وسط الأغاني والتراتيل الميلادية، وخصّصوا المسنين بهدايا إضافية من لوازم حياتهم اليومية. وتندرج هذه الأنشطة في إطار برنامج النادي الثقافي الاجتماعي المدعوم من قنصل لبنان في مقاطعة نوفاسكوشيا الكندية المهندس الدكتور وديع فارس، ومن نادي الاتحاد الديمان في هاليفكس – كندا، وعضو لجنة وقف الرعية لشؤون الانتشار في كندا طوني الياس متلج.