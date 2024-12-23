أفادت مصادر وكالة سبوتنيك" الروسية، بأن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية إضافية من الجولان المحتل باتجاه مناطق عدة بمحافظة القنيطرة جنوبي سوريا. وذكرت أن "القوات الإسرائيلية حوّلت مبنى محافظة القنيطرة إلى نقطة عسكرية وقامت بنشر جنودها على سطح المبنى". وأشارت إلى "تحليق مكثف لطيران الاستطلاع والحربي الإسرائيلي فوق محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا". وبعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، زادت الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا عبر شن مئات الغارات على أهداف معظمها عسكرية والتوغل المستمر في الجنوب السوري، الأمر الذي واجه تنديدًا من الأمم المتحدة وعدة دول إقليمية ودولية.

كانت هذه تفاصيل خبر "سبوتتيك": الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات باتجاه مناطق في محافظة القنيطرة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.