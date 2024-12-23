"النشرة": الجيش الإسرائيلي رفع العلم الإسرائيلي على تلة عند مدخل الناقورة الرئيسي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيلي أقدم على رفع العلم الإسرائيلي على تلّة في منطقة إسكندرونا بين بلدتَي البياضة والناقورة المشرفة على السّاحل، عند مدخل بلدة ‎الناقورة الرّئيسي".

وأشار إلى أنّ "مروحيّة "أباتشي" أطلقت صاروخًا باتجاه وسط الناقورة، تزامنًا مع قصف مدفعي استهدف عددًا من المنازل في البلدة"، لافتًا إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي مشّط بالأسلحة الثّقيلة بلدة مارون الرأس".