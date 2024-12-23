الجيش تسلم مركزًا سابقًا لـ"جبهة الشعبية لتحرير فلسطين" في بلدة قوسايا بزحلة وصادر كمية من الأسلحة والذخائر

أعلنت قيادة الجيش، أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم الجيش مراكز عسكرية كانت تشغلها تنظيمات فلسطينية داخل الأراضي اللبنانية، تسلمت وحدة من الجيش مركز قوسايا - زحلة التابع سابقًا للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بالإضافة إلى الأنفاق العائدة له، وصادرت كمية من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".

وذكرت القيادة، أن الوحدات المختصة تعمل على تفجير الألغام المزروعة في جوار المركز وتفكيك الذخائر الخطرة غير المنفجرة ومعالجتها"، لافتةً الى أنه "تأتي هذه المهمات ضمن إطار حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة في مختلف المناطق".