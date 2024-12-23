الخارجية القطرية: وصول وفد قطري رفيع يترأسه محمد الخليفي لدمشق للقاء مسؤولين سوريين

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، عن "وصول وفد قطري رفيع يترأسه وزير الدولة محمد الخليفي لدمشق للقاء مسؤولين سوريين". وفي التفاصيل، لفت الأنصاري، الى أنه "وصل إلى دمشق قبل قليل على متن أول طائرة للخطوط الجوية القطرية تحط في مطار العاصمة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية على رأس وفد قطري رسمي رفيع المستوى لعقد مجموعة من اللقاءات مع المسؤولين السوريين وتجسيدا للموقف القطري الثابت في تقديم كل الدعم للأشقاء في سوريا".

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