"القسام" أعلنت قتل جنود إسرائيليين وتحرير فلسطينيين محتجزين داخل منزل في بيت لاهيا شمالي غزة

أعلنت كتائب "القسام"- الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بلاغ، أن "في عملية أمنية معقدة، تمكن عدد من مجاهدينا من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في مهمة حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية"، في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت "ثم اقتحموا المنزل وأجهزوا على كافة أفراد القوة الصهيونية من مسافة الصفر واغتنموا أسلحتهم وأخرجوا عدداً من المواطنين الذين احتجزهم الاحتلال داخل المنزل".